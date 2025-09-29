Cheval Blanc Patrimoine rejoint le groupe Magnolia

(AOF) - Le groupe indépendant en assurance emprunteur Magnolia annonce la prise de participation majoritaire à hauteur de 51% dans le capital de Cheval Blanc Patrimoine, cabinet de gestion privée et de gestion de fortune. Cette opération marque une étape stratégique pour le groupe Magnolia, qui fait ainsi son entrée dans l’univers de l’épargne et de la gestion de patrimoine, et ouvre la voie au développement d’offres digitales innovantes dédiées à ce marché en pleine expansion.

Fondé en 2014 par Joachim Savigny, Alexis Crombez et Jonathann Savigny, Cheval Blanc Patrimoine est un acteur majeur de la gestion privée.

Le cabinet propose à ses clients une large gamme de solutions personnalisées – private equity, assurance vie, PER, défiscalisation immobilière, immobilier patrimonial... – en s'appuyant sur plus de 500 conventions de partenariats avec des sociétés de gestion, assureurs et promoteurs.

" Cette prise de participation illustre notre volonté d'étendre notre expertise au-delà de l'assurance emprunteur. Nous voulons bâtir un acteur de référence de la gestion de patrimoine, capable de conjuguer innovation digitale et excellence du conseil ", souligne Gérald Loobuyck, fondateur et président du groupe Magnolia.