Cheniere traitera 10 milliards de pieds cubes de GNL par jour d'ici à la fin de 2026, selon son directeur général
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N traitera 10 milliards de pieds cubes par jour (bcf/d) de gaz naturel d'ici la fin de 2026, a déclaré le directeur général Jack Fusco mardi lors d'un événement de l'API à Washington.

M. Fusco a déclaré qu'il voyait une marge de manœuvre pour que les États-Unis continuent à se développer en tant qu'exportateur.

Venezuela

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
192,200 USD NYSE -0,58%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,51 USD Ice Europ +1,88%
Pétrole WTI
61,13 USD Ice Europ +2,00%
© 2026 Thomson Reuters.

