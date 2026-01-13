Cheniere traitera 10 milliards de pieds cubes de GNL par jour d'ici à la fin de 2026, selon son directeur général

Cheniere Energy LNG.N traitera 10 milliards de pieds cubes par jour (bcf/d) de gaz naturel d'ici la fin de 2026, a déclaré le directeur général Jack Fusco mardi lors d'un événement de l'API à Washington.

M. Fusco a déclaré qu'il voyait une marge de manœuvre pour que les États-Unis continuent à se développer en tant qu'exportateur.