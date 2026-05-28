Cheniere signe un contrat de 4,69 milliards de dollars avec Bechtel pour augmenter sa capacité d'exportation de GNL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Bechtel aux points 6 et 9)

Cheniere Energy Partners CQP.N a annoncé jeudi avoir signé un contrat avec Bechtel Corp pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de la première phase de son projet d'extension du terminal méthanier de Sabine Pass, dans la paroisse de Cameron, en Louisiane.

Voici plus de détails:

* Le terminal GNL de Sabine Pass dispose d'installations de liquéfaction de gaz naturel dont la capacité de production totale en service dépasse les 30 millions de tonnes de GNL par an.

* Le contrat est évalué à 4,69 milliards de dollars, selon un document déposé jeudi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

* Le terminal permet aux États-Unis d'exporter leur gaz de schiste abondant, provenant des bassins du Permien et de Haynesville, ce qui renforce la balance commerciale américaine et offre aux alliés géopolitiques une alternative au gaz russe ou du Moyen-Orient.

* La première phase du projet comprend le Train 7, une unité de reliquéfaction des gaz d'évaporation et les infrastructures connexes reliées au terminal GNL existant de Sabine Pass. La capacité de production totale prévue pour la phase 1 est supérieure à 6 millions de tonnes par an.

* La société prévoit de prendre une décision finale d'investissement concernant la première phase d'ici début 2027.

* L'extension prévue s'inscrit dans la prochaine phase de croissance des infrastructures énergétiques américaines et s'inscrit dans la continuité d'un partenariat entre Bechtel et Cheniere qui a contribué à redessiner les marchés énergétiques mondiaux, a déclaré Paul Marsden, président de la division mondiale Énergie de Bechtel.

* Cheniere a également indiqué avoir émis à Bechtel un avis de démarrage limité, permettant le lancement des premiers travaux d'ingénierie et d'approvisionnement.

* Cheniere doit délivrer l'avis de démarrage complet à Bechtel au plus tard le 21 mai 2028, faute de quoi l'une ou l'autre des parties pourra résilier le contrat, et Bechtel se verrait alors verser des indemnités de résiliation, selon le document déposé auprès de la SEC.

* Le GNL jouera un rôle essentiel dans le mix énergétique pendant les décennies à venir, a déclaré Paul Marsden.