Cheniere progresse grâce à un bénéfice plus élevé au deuxième trimestre

7 août - ** Les actions de l'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N augmentent de 2,2 % à 241 $ avant le marché

** La société affiche un bond de son bénéfice au 2ème trimestre, aidée par une forte demande de gaz naturel liquéfié (LNG)

** Chiffre d'affaires de 4,52 milliards de dollars au 2ème trimestre, contre 3,04 milliards de dollars un an plus tôt

** Bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, soit 7,30 dollars par action, contre 880 millions de dollars, soit 3,84 dollars par action, il y a un an

** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 9,8 % depuis le début de l'année