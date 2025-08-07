 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 732,40
+1,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cheniere progresse grâce à un bénéfice plus élevé au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de l'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N augmentent de 2,2 % à 241 $ avant le marché

** La société affiche un bond de son bénéfice au 2ème trimestre, aidée par une forte demande de gaz naturel liquéfié (LNG)

** Chiffre d'affaires de 4,52 milliards de dollars au 2ème trimestre, contre 3,04 milliards de dollars un an plus tôt

** Bénéfice net de 1,63 milliard de dollars, soit 7,30 dollars par action, contre 880 millions de dollars, soit 3,84 dollars par action, il y a un an

** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 9,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
235,770 USD NYSE -1,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP Video 07.08.2025 13:08 

    Des familles d'otages israéliens embarquaient jeudi à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Eli Lilly) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,56% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX ... Lire la suite

  • Plusieurs bateaux transportant des membres des familles d'otages israéliens quittent le port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, le 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:57 

    Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux. ... Lire la suite

  • Vue générale de Kaboul, le 3 août 2025, où de nombreux Afghans ont un mal croissant à se loger, surtout ceux revenus du Pakistan et d'Iran récemment ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Se loger à Kaboul, mission quasi impossible
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:48 

    De retour au pays après avoir été chassé d'Iran, Mohammed Mohsen Zaryab cherche depuis des semaines un logement à Kaboul, où le secteur immobilier déjà sous tension n'est pas prêt à accueillir l'afflux d'Afghans expulsés des pays voisins. La capitale d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank