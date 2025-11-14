Cheniere prévoit que les usines de GNL américaines utiliseront 40 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour dans les années à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du gaz aux États-Unis pourraient augmenter en raison de l'expansion du GNL

Les États-Unis seront le principal fournisseur mondial de nouveau GNL

L'augmentation des coûts de construction du GNL oblige les projets à avancer le FID

(Ajout de détails, de contexte et de citations à partir du paragraphe 2) par Curtis Williams

Les usines américaines de gaz naturel liquéfié pourraient absorber jusqu'à 40 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour dans les années à venir, a déclaré vendredi Anatol Feygin, directeur commercial de Cheniere Energy LNG.N . Les usines américaines utilisent actuellement un volume record de 18 milliards de pieds cubes de gaz naturel pour produire du GNL, selon les données de la société financière LSEG.

La demande accrue de liquéfaction pourrait conduire à ce que les prix du gaz naturel, qui ont augmenté d'environ 62 % au cours de l'année écoulée, deviennent encore plus chers vers la fin de la décennie, a déclaré M. Feygin lors d'un séminaire organisé par la Federal Reserve Bank of Kansas City.

"C'est ce que l'on a pu constater en 22/23 à l'issue du COVID. Le GNL a retrouvé sa pleine utilisation et s'est ensuite développé, de sorte que le Nymex a connu une incursion dans les chiffres supérieurs. Très rapidement, l'offre a réagi", a déclaré M. Feygin, suggérant que les foreurs de gaz naturel seraient en mesure d'augmenter la production pour répondre à l'augmentation de la demande. Alors que l'on craint une surabondance de l'offre sur le marché avec la mise en service de nouvelles capacités de GNL, le dirigeant a déclaré que des pays asiatiques tels que le Bangladesh et le Pakistan pourraient être attirés par des prix plus bas et finir par augmenter la demande.

Le monde devra ajouter 30 millions de tonnes de GNL chaque année pour répondre à la croissance de la demande mondiale, la plupart des nouvelles capacités provenant des États-Unis, a déclaré M. Feygin. La hausse des coûts de construction a motivé certaines des récentes décisions d'investissement final dans le GNL américain, a-t-il déclaré.

"Plus des deux tiers des décisions finales d'investissement ont été prises cette année parce que les contrats EPC à prix fixe étaient sur le point d'expirer et qu'il était urgent de maintenir le coût de construction de l'usine de GNL", a déclaré M. Feygin. Le secteur américain du GNL pourrait à terme produire jusqu'à 300 millions de tonnes par an, selon M. Feygin, qui reconnaît que cette forte croissance pourrait poser des problèmes à certains producteurs s'ils ne sont pas préparés à affronter des périodes de baisse des prix.

Seuls 17 % de la nouvelle capacité des usines qui ont atteint le stade de la décision finale d'investissement cette année ont été vendus dans le cadre de contrats à long terme, et de nombreux acteurs du portefeuille ne sont pas préparés, a-t-il averti.