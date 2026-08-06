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Cheniere Energy en hausse grâce à la progression de ses bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 12:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action de l'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N affiche une hausse de 2,9% à 262,06 dollars en pré-ouverture.

** La société annonce une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une demande accrue de gaz naturel liquéfié.

** Il affiche un résultat net de 3,07 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 1,63 milliard il y a un an.

** Le chiffre d'affaires lié au GNL au deuxième trimestre a augmenté de 24,8% en glissement annuel, pour atteindre 5,64 milliards de dollars.

** Depuis la dernière clôture, Cheniere affiche une hausse de 31,1% depuis le début de l'année.

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