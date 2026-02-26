 Aller au contenu principal
Cheniere annonce une hausse de ses bénéfices en 2025 grâce à la demande de GNL
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cheniere Energy LNG.N a annoncé jeudi une hausse de ses bénéfices pour l'année 2025, grâce à une forte demande de gaz naturel liquéfié (LNG).

La société a déclaré un bénéfice net attribuable à Cheniere de 5,33 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 3,25 milliards de dollars un an plus tôt.

