Chegg paie 7,5 millions de dollars pour régler les allégations de la FTC selon lesquelles ses services étaient difficiles à annuler

(Ajout du contexte au paragraphe 3, commentaire de la FTC au paragraphe 5) par Jody Godoy

Chegg Inc. a accepté de payer 7,5 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de la Commission fédérale du commerce (FTC) selon lesquelles l'entreprise de technologie éducative rendait difficile l'annulation des abonnements, selon des documents judiciaires déposés à San Jose, en Californie, lundi.

Chegg a dissimulé les options d'annulation derrière de multiples menus sur son site web, selon la plainte de la FTC, qui s'ajoute à un certain nombre d'actions récentes de la FTC à l'encontre d'entreprises pour des méthodes d'annulation onéreuses. Chegg savait que le processus était difficile et déroutant, a déclaré la FTC, citant des courriels internes , notamment un courriel datant de 2021 de Nathan Schultz, aujourd'hui directrice générale de Chegg, disant que l'annulation "devrait être douloureuse", faisant référence à l'obligation pour les clients de répondre à une enquête avant de pouvoir annuler.

Un porte-parole de Chegg a déclaré que l'entreprise n'était pas d'accord avec les affirmations de la FTC, mais qu'elle avait conclu un accord afin d'éviter un litige prolongé. Christopher Mufarrige, qui dirige le bureau de protection des consommateurs de la FTC, a déclaré que cette affaire s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par la FTC pour redynamiser l'application de la législation antifraude. Cette année, un tribunal a bloqué une règle de la FTC datant de l'ère Biden qui aurait exigé des entreprises qu'il soit aussi facile d'annuler des services que de s'y inscrire. Sous la présidence de M. Trump, la FTC a utilisé les pouvoirs existants, tels que la loi de 2010 intitulée "Restore Online Shoppers' Confidence Act" (loi visant à restaurer la confiance des acheteurs en ligne), pour poursuivre les entreprises qui, selon elle, utilisent des méthodes d'annulation trop contraignantes. La FTC a poursuivi Uber Technologies UBER.N en avril, alléguant qu'elle avait commercialisé de manière trompeuse son abonnement Uber One, et a poursuivi les opérateurs de la chaîne de salles de sport LA Fitness en août pour avoir imposé des conditions d'annulation d'abonnement trop contraignantes. L'agence se prépare également à un procès la semaine prochaine dans une affaire accusant Amazon.com

AMZN.O d'inscrire des utilisateurs à Prime à leur insu et de rendre difficile l'annulation du service. Les entreprises contestent ces allégations.