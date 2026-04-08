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Chegg bondit après la prise de participation de Galloway
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage en ligne Chegg augmentent de 21 % à 0,88 $

** Galloway Capital prend une participation de 5,44 %

** "Nous pensons que Chegg est matériellement sous-évalué et que le prix actuel de l'action reflète une incompréhension fondamentale de l'entreprise",déclare Bruce Galloway, directeur des investissements de Galloway Capital Partners

** La société d'investissement soutient les efforts de redressement de la direction et affirme que la séparation des unités commerciales de Chegg pourrait libérer de la valeur pour les actionnaires

** Selon M. Galloway, le segment Skilling de l'entreprise génère un revenu annualisé d'environ 72 millions de dollars et s'adresse à un marché de 40 milliards de dollars, avec un potentiel de croissance soutenue à deux chiffres

** Il ajoute que l'ancienne activité Academic Services devrait générer un flux de trésorerie significatif qui n'est pas pris en compte dans l'évaluation actuelle de l'entreprise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de plus de 5 % depuis le début de l'année

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