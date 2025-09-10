Chaud ou froid ? Comment se sont comportées les récentes introductions en bourse américaines les plus médiatisées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements de date, mises à jour tout au long de l'année) par Niket Nishant et Manya Saini

Le marché américain des introductions en bourse se dirige vers sa meilleure semaine depuis 2021, les actions en ébullition et les débuts solides de nouveaux venus notables alimentant un regain d'enthousiasme pour les nouvelles émissions après que la volatilité due aux tarifs plus tôt dans l'année a freiné le rebond tant attendu.

La fintech suédoise Klarna et la bourse cryptographique Gemini des jumeaux Winklevoss figurent parmi les entreprises les plus en vue qui s'apprêtent à introduire leurs actions à New York cette semaine, tandis que le revendeur de billets StubHub devrait faire son entrée en bourse la semaine prochaine.

Les performances spectaculaires réalisées le premier jour par des entreprises de premier plan encouragent également de nombreux émetteurs potentiels à tester l'appétit des investisseurs.

Le fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N et le géant du stablecoin Circle CRCL.N ont atteint des niveaux supérieurs de 333 % et 864 % à leur prix d'introduction en bourse dans les jours qui ont suivi leur lancement, ce qui montre à quel point les investisseurs sont impatients de soutenir les entreprises qu'ils considèrent comme de futurs gagnants.

Voici comment un ETF qui suit les principales actions nouvellement cotées en bourse s'est comporté par rapport à l'indice de référence S&P 500 .SPX au cours de l'année écoulée:

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la performance de certaines des plus grandes introductions en bourse de ces dernières années:

BULLISH BLSH.N :

La société mère du site d'information sur les cryptomonnaies CoinDesk a augmenté la taille de son introduction en bourse et a fixé un prix supérieur à la fourchette pour lever 1,11 milliard de dollars. L'action de la société a ouvert à plus du double du prix de l'introduction en bourse lors de ses débuts à la Bourse de New York , mais a depuis chuté de 40 %.

FIREFLY AEROSPACE FLY.O :

La société de technologie spatiale soutenue par Northrop Grumman a augmenté le prix de son introduction en bourse et a dépassé la fourchette pour lever 868,3 millions de dollars. Son action a ouvert près de 56 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse sur le Nasdaq.

Toutefois, le titre a clôturé mardi à un niveau inférieur de près de 36 % au prix auquel il avait été lancé le jour de son introduction.

FIGMA FIG.N :

Le fabricant de logiciels de conception Figma a levé 1,22 milliard de dollars lors de son introduction en bourse et a terminé sa première journée sur le NYSE avec un gain spectaculaire de 250 % en juillet.

Ses actions se négocient aujourd'hui environ37 % plus bas que le prix d'ouverture, et 61 % plus haut que le prix d'introduction en bourse.

CHIME CHYM.O :

La société de technologie financière a fixé le prix de son introduction en bourse au-dessus de la fourchette prévue, levant 864 millions de dollars en juin.

L'action a ouvert avec une hausse de 59 % lors de son lancement, mais elle se négocie actuellement à près de10 %en dessous du prix d'introduction en bourse.

CIRCLE INTERNET CRCL.N :

L'émetteur de stablecoins a levé 1,05 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse plus importante au début du mois de juin, avec une évaluation de près de 18 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

Ses actions ont plus que doublé le premier jour, clôturant à environ 168 % au-dessus du prix de l'introduction en bourse. L'action se négocie aujourd'hui à environ 281 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse, à la dernière clôture.

ETORO ETOR.O :

Le rival de Robinhood, eToro ETOR.O , a obtenu une évaluation de 5,64 milliards de dollars après que ses actions aient bondi de 34 % lors de leur entrée sur le Nasdaq en mai.

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies a levé 620 millions de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie. Son action a baissé de près de 35 %depuis lors.

COREWEAVE CRWV.O :

Les débuts de l'entreprise de cloud d'IA sur le Nasdaq ont été discrets en mars, mais l'action a plus que doublé malgré une ouverture de près de 3 % en dessous de son prix d'offre.

La société soutenue par Nvidia NVDA.O a levé environ 1,5 milliard de dollars lors de son introduction en bourse pour une valorisation d'environ 23 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.

VENTURE GLOBAL LNG VG.N :

L'exportateur de gaz naturel liquéfié a levé 1,75 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en janvier, soit près de la moitié de l'évaluation qu'il visait auparavant.

Les actions de la société ont ouvert près de 4 % en dessous de leur prix d'introduction en bourse lors d'un début de séance discret à la Bourse de New York.La valeur de l'action a presque été divisée par deux.

SAILPOINT SAIL.O :

Les actions de la société de sécurité d'identité soutenue par Thoma Bravo sont restées stables lors de leurs débuts au Nasdaq, où elles ont été évaluées à 12,8 milliards de dollars. L'action a depuis perdu près de 10 %.

La société basée à Austin, au Texas, a levé 1,38 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse élargie.

ARM HOLDINGS ARM.O :

Le concepteur de puces a levé 4,87 milliards de dollars lors de son offre en septembre 2023, la valorisant à 54,5 milliards de dollars. Il avait cherché une valorisation allant jusqu'à 52 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 10 % à l'ouverture. L'action a plus que doublé depuis.

INSTACART CART.O :

La société basée à San Francisco, qui est constituée sous le nom de Maplebear, a été introduite en bourse au prix le plus élevé de la fourchette prévue. Elle a levé 660 millions de dollars pour une valorisation de près de 9,9 milliards de dollars en septembre 2023.

Elle avait relevé la fourchette de prix proposée et visait une valorisation pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

L'action de l'application de livraison de produits alimentaires a fait un bond de 40 % à l'ouverture et a depuis gagné environ 8 %.

VIKING HOLDINGS VIK.N :

L'introduction en bourse du croisiériste a permis de lever 1,54 milliard de dollars en avril dernier, ce qui le valorise à 10,35 milliards de dollars. Il avait cherché une valorisation de 10,8 milliards de dollars lors de l'offre.

Les actions de Viking ont débuté à 9 % au-dessus du prix de l'offre et ont plus que doublé depuis.

STANDARDAERO SARO.N :

Le fournisseur de services de maintenance aéronautique a atteint une valorisation d'environ 8 milliards de dollars après avoir fixé le prix de son offre au-dessus de la fourchette pour lever 1,44 milliard de dollars en octobre de l'année dernière. Il visait initialement une valorisation allant jusqu'à 7,69 milliards de dollars.

Les actions de la société soutenue par Carlyle ont commencé en se négociant 29 % au-dessus du prix de l'offre. Elles ont depuis perdu environ 14 %.

LINEAGE LINE.O :

La société d'investissement immobilier pour l'entreposage frigorifique a levé 4,45 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en juillet 2024, pour une valorisation de plus de 18 milliards de dollars. Elle visait une valorisation pouvant atteindre 19,16 milliards de dollars.

L'action de la société a gagné 5 % à l'ouverture du Nasdaq. Toutefois, elle a chuté de 49 % par rapport à son prix d'ouverture.

REDDIT RDDT.N :

Le géant des médias sociaux a récolté 748 millions de dollars lors de son introduction en bourse en mars de l'année dernière, ce qui l'a valorisé à 6,4 milliards de dollars - le haut de la fourchette cible à laquelle il s'était annoncé.

Ses actions ont débuté 38 % au-dessus du prix de l'offre et ont plus que quintuplé depuis .

BIRKENSTOCK BIRK.N :

Le fabricant allemand de sandales, vieux de 250 ans, a levé 1,48 milliard de dollars et a été évalué à 9,3 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en octobre 2023, soit un peu moins que l'objectif de 10 milliards de dollars qu'il s'était fixé .

Ses actions ont fait leurs débuts à un prix inférieur de 11 % à leur prix d'introduction en bourse, mais elles ont augmenté de 15,5 % depuis lors.

** Note: La performance des actions depuis le début est calculée sur la base de la transaction d'ouverture, sauf mention contraire ** Sources: Dépôts, LSEG, rapports de Reuters