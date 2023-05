ChatGPT enrichit l'expérience client B2B au sein des solutions Esker dédiées au Service Client

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Grâce à l'IA, ces échanges sont considérablement accélérés et peuvent être traités en quelques minutes.

Cependant la récupération d'informations précises pour formuler la réponse telles que les données de commande, de tarification ou d'expédition ainsi que l'historique des échanges à partir d'une multitude de systèmes (ERP, e-mail, CRM, chat) représentent un délai important et une surcharge de travail qui peut entraîner des erreurs.

Les boîtes de réception partagées permettent à plusieurs membres du service client de consulter facilement les e-mails et d'y répondre.

Ce nouveau module d'assistance IA leur permet de répondre très rapidement à la plupart des demandes, ce qui leur donne un avantage compétitif considérable. Il leur permet également de libérer du temps afin de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée comme la gestion proactive des clients.

(AOF) - Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client annonce que ChatGPT (un modèle de traitement du langage naturel : NLP) a été intégré dans Esker Synergy AI afin d’enrichir ses solutions dédiées au Service Client. Intégré à la solution de gestion des demandes clients d'Esker, ChatGPT offre aux chargés de clientèle une ressource supplémentaire pour traiter efficacement les requêtes quotidiennes des clients telles que les demandes de statut d’une commande, les demandes de prix et de disponibilité ou les questions relatives aux produits.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.