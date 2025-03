Charwood: modernisation du site breton de méthanisation information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 19:55









(CercleFinance.com) - Charwood Energy annonce la signature d'un contrat pour la modernisation d'un site de méthanisation en Bretagne.



Le site bénéficiera d'une augmentation de puissance avec l'installation d'un moteur biogaz de 1 MW électrique (MWel), et d'une mise à niveau complète des infrastructures, incluant la réfection du séchoir multiproduit.



Signé en février 2025, ce projet sera réalisé en 6 à 8 mois, avec une mise en service prévue au 3ème trimestre de cette année.



Avec la signature de ce projet, le carnet de commandes de Charwood Energy s'établit à ce jour à plus de 6ME, facturables en 2025 et 2026.



Grâce à ces améliorations, le biogaz produit sera valorisé sous forme d'électricité injectée dans le réseau ainsi que de chaleur pour optimiser le process de digestion et pour le séchage de la biomasse.





