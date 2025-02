Charwood: le titre porté par une belle croissance en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 15:54









(CercleFinance.com) - Charwood Energy s'inscrit en nette hausse jeudi à la Bourse de Paris après avoir annoncé un chiffre d'affaires en croissance de 19% en 2024.



Le spécialiste de la valorisation énergétique de la biomasse dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de cinq millions d'euros l'an dernier, contre 4,2 millions en 2023.



Le groupe breton souligne que son exercice 2024 a été marqué par des avancées commerciales et opérationnelles dont certaines structurantes pour l'avenir, comme le récent contrat de 21 ans décroché auprès de Verallia.



Aux termes de l'accord, Charwood a été chargé de construire et d'exploiter au sein de l'usine Verallia de Cognac une centrale de production de syngaz, un gaz vert généré par pyrogazéification de biomasse.



A ce jour, le groupe dit comptabiliser un carnet de commandes sécurisé pour compte de tiers d'un montant total de 4,3 millions d'euros, livrable et facturable en 2025.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland saluent la 'belle croissance annuelle' signée par l'entreprise, tout en faisant remarquer que l'activité au second semestre est ressortie stable après une très forte progression au premier semestre (+67%).



La société de Bourse réitère en conséquence sa recommandation d'achat avec un objectif de cours de 5,50 euros.



A la Bourse de Paris, l'action Charwood Energy s'inscrivait en hausse de plus de 7% jeudi, ce qui porte à plus de 72% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées CHARWOOD ENERGY 3,96 EUR Euronext Paris +7,61%