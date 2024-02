Charwood Energy : Volume d’activité en hausse pour l’exercice 2023

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, publie son volume d’activité pour l’exercice 2023.

Un volume d’activité en progression de + 18%

Charwood Energy enregistre un volume d’activité de 6,5 M€ pour l’exercice 2023, en progression de + 18% par rapport à 2022. Ce volume d’activité se décompose entre 4,2 M€ de chiffre d’affaires et 2,3 M€ d’autres produits.

Le chiffre d’affaires est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.

Les autres produits se répartissent comme suit :

- Une production stockée de 1,2 M€ pour une unité de gazéification destinée à une vente future, dans l’attente de signature du contrat ;

- Une production immobilisée de 1,1 M€, au titre des frais de développement engagés en R&D au centre d’innovation de Colpo pour 0,7 M€, et d’autres frais de développement à hauteur de 0,4 M€.