Charwood Energy : Toujours en phase de structuration

Publication des résultats annuels 2023

Après avoir publié un volume d’activité en hausse de +15% par rapport à 2022, Charwood communique des résultats conformes à nos attentes et qui reflètent la poursuite de la phase de structuration du groupe. L’EBITDA ressort à -1,5 M€ (vs -1,8 M€ Euroland) et le RN à -1,6 M€ (vs -1,6 M€ Euroland).

Perspectives

Comme indiqué au moment de la publication du chiffre d’affaires, Charwood dispose à date d’un carnet de 1,8 M€, livrable et facturable sur 2024. D’autres projets sont à l’étude et devraient garnir le pipeline du groupe. Les objectifs 2027 (100 M€ de CA) sont par ailleurs réitérés mais nous conseillons de les aborder avec beaucoup de prudence. A plus court terme, nous maintenons nos prévisions 2024e et tablons sur un CA de 8,5 M€ pour un EBE à l’équilibre. L’atteinte de ces ambitions reste largement tributaire de la montée en puissance du nombre de signatures du groupe (et de leur taille). Un ou deux contrats d’envergure pourraient largement transformer le profil financier de Charwood.

Recommandation

Notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 6,50€ sont renouvelés.