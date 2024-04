Charwood Energy signe une nouvelle commande de chaufferie biomasse pour une scierie en Ille-et-Vilaine

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat pour l’installation et la mise en service d’une chaufferie biomasse pour une scierie implantée en Ille-et-Vilaine.

Le contrat porte sur le remplacement et la modernisation d’une installation de chauffage, utilisée pour le séchage de bois d’œuvre et de bois de construction, dans une scierie localisée à Saint-Sauveur-des-Landes en Ille-et-Vilaine.

Le système de chauffage existant sera remplacé par un équipement à haute performance d’une puissance de 900 kW qui utilisera comme combustible la biomasse composée d’écorces et de matières ligneuses, à l’aide d’une technologie déployée par Charwood Energy.

Ce système de chauffage sera également équipé d’électrofiltres pour répondre aux exigences réglementaires de limitation d’émissions de particules.

Charwood Energy interviendra sur un panel assez large de prestations dans le cadre de cette nouvelle installation avec en particulier la réadaptation des conduits, de l’alimentation électrique et de l’automatisation du système de chauffage.

La livraison et la facturation de cet équipement de haute performance énergétique est anticipée pour le 3ème trimestre de l’année en cours.