Charwood Energy signe deux nouveaux projets en partenariat avec Idex, acteur majeur de la transition énergétique en France

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature de nouveaux contrats portant sur la réalisation de chaufferies biomasse et d’équipements, pour un montant total de plus de 2,4 M€, en partenariat avec Idex, acteur incontournable en France des solutions sur-mesure d’utilités bas-carbone et de l'efficience énergétique.

Fort de son savoir-faire dans la conception et l’installation de solutions énergétiques à base de biomasse, Charwood Energy a remporté 2 projets pour le compte de clients tiers – des projets qui illustrent la capacité du Groupe à répondre aux besoins aussi bien des entreprises que des collectivités, en matière de transition énergétique vers des solutions durables.