Charwood Energy : Résultats annuels 2022

« L’année 2022 a été une année clé qui nous a permis de nous doter des moyens pour construire notre croissance future. Les enjeux d’indépendance énergétique et les impératifs de décarbonation auxquels les entreprises font face sont des catalyseurs puissants qui vont soutenir nos marchés pour ces prochaines années. Avec une introduction en bourse réussie et une structuration de nos équipes, nous disposons des moyens pour saisir les opportunités offertes par le potentiel de ces marchés en France et à l’international et exécuter notre feuille de route pour réaliser nos ambitions. »