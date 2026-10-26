Communiqué de presse CHARWOOD ENERGY
Résultats semestriels 2026
Charwood Energy poursuit la croissance de son activité et avance sur le déploiement de ses projets.
Croissance du chiffre d’affaires de +57%
Des résultats semestriels en retrait, dans un contexte de montée en charge des projets et de développement du Groupe
Un carnet de commandes sécurisé de 12 M€, en progression de +20 %
Au premier semestre 2026, Charwood Energy enregistre une croissance soutenue de son activité, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 5,5 M€, en progression de +57% par rapport au premier semestre 2025, poursuivant l’accélération engagée depuis 2023.
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