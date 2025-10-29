Charwood Energy : Point d’inflexion de la trajectoire de rentabilité

Publication des résultats semestriels 2025
Après avoir publié un CA S1 2025 de 3,5 M€, en croissance de +46% par rapport au S1 2024, Charwood communique des résultats en amélioration et conformes à ce que nous attendions. La perte d’EBITDA du groupe est pratiquement réduite de moitié et ressort à -0,9 M€ (vs -1,9 M€ au S1 2024) pour un RNpg de -0,8 M€ (vs -1,5 M€). Avec un carnet de 10 M€, à facturer sur le S2 2025 ainsi que sur 2026, la deuxième partie d’exercice devrait être aussi dynamique que la première.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et conservons notre objectif de cours de 5,50€ sur le titre.
