 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 213,77
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Charwood Energy : Point d’inflexion de la trajectoire de rentabilité
information fournie par EuroLand Corporate 29/10/2025 à 09:19

Publication des résultats semestriels 2025


Après avoir publié un CA S1 2025 de 3,5 M€, en croissance de +46% par rapport au S1 2024, Charwood communique des résultats en amélioration et conformes à ce que nous attendions. La perte d’EBITDA du groupe est pratiquement réduite de moitié et ressort à -0,9 M€ (vs -1,9 M€ au S1 2024) pour un RNpg de -0,8 M€ (vs -1,5 M€). Avec un carnet de 10 M€, à facturer sur le S2 2025 ainsi que sur 2026, la deuxième partie d’exercice devrait être aussi dynamique que la première.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et conservons notre objectif de cours de 5,50€ sur le titre.

Valeurs associées

CHARWOOD ENERGY
3,220 EUR Euronext Paris -4,17%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 09:19:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    BASF: recul moins ample que prévu du résultat d'exploitation au 3eme trimestre dans un marché difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.10.2025 10:25 

    Le géant allemand de la chimie BASF a fait état mercredi d'une légère baisse de son résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre, qui dépasse cependant les attentes malgré la faiblesse de la demande mondiale et des effets de change défavorables. L'EBITDA ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV peut financer son activité jusqu'au troisième trimestre 2026
    information fournie par AOF 29.10.2025 10:10 

    (AOF) - DBV a indiqué avoir clôturé le troisième trimestre 2025 avec un solde de trésorerie & équivalents de trésorerie de 69,8 millions de dollars permettant de financer l’activité jusqu'au troisième trimestre 2026. Ce solde s'élevait à 32,5 millions de dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Bic abaisse à nouveau ses perspectives pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.10.2025 10:00 

    Bic , le groupe français de stylos, briquets et rasoirs en plastique jetables, a de nouveau abaissé ses perspectives annuelles pour 2025, mardi, après une "faible performance" au troisième trimestre et compte tenu de l'impact des droits de douane décrétés par les ... Lire la suite

  • BURELLE : Risque de correction sous les résistances
    BURELLE : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 29.10.2025 09:56 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank