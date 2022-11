Charwood Energy : Nomination de Pierre-Yves Lefebvre en tant que Directeur Administratif et Financier

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce aujourd’hui la nomination de Pierre-Yves Lefebvre en tant que Directeur Administratif et Financier du Groupe à compter du 2 novembre.



En lien avec l’axe stratégique de structuration du Groupe depuis son introduction en bourse le 13 juillet 2022, Pierre-Yves Lefebvre a rejoint les équipes de Charwood Energy en tant que Directeur Administratif et Financier depuis le 2 novembre. Fort de son expérience de directeur financier dans des sociétés cotées multinationales, il aura comme rôle principal d’accompagner la croissance du Groupe, dont l’objectif est d’atteindre 100 millions d’euros à l’horizon 2027.

Agé de 58 ans, Pierre-Yves Lefebvre mettra au profit de Charwood Energy une expérience de plus de 30 ans en direction comptable et financière acquise aussi bien au sein de filiales françaises de groupes internationaux comme notamment Tubauto, filiale de Hörmann, leader mondial en portes de garage, que de sociétés françaises innovantes à vocation internationale, dans des secteurs diversifiés incluant les énergies renouvelables, comme les sociétés cotées sur Euronext Growth Vergnet et Enertime. Diplômé de l’ICS-Bégué, Pierre-Yves Lefebvre est titulaire du DESCF depuis 1991.