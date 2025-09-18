Charwood Energy : Nette accélération de la croissance !

Publication du chiffre d’affaires S1 2025
Charwood publie un CA S1 2025 de 3,9 M€, en croissance de +56% par rapport au S1 2024. C’est en ligne avec nos attentes. Cette performance traduit une nette accélération de la dynamique commerciale par rapport à l’année dernière, où les ventes avaient progressé de +24%.
Perspectives
Avec un carnet de commandes pour compte de tiers au plus haut historique, la dynamique commerciale se concrétise pour le groupe, qui va continuer d’en bénéficier sur la seconde partie d’année. Sur l’activité pour compte propre, 5 centrales sont en cours de développement, dont celle d’envergure avec Verallia. La construction devrait démarrer avant la fin de l’année.
Suite à cette publication, nous revoyons notre atterrissage de chiffre d’affaires 2025, initialement trop ambitieux. Il est désormais de 8,4 M€ (vs 9,9 M€ précédemment), soit une croissance annuelle induite de 66% et de +80% sur le S2. Nous prévision d’EBITDA 2025e tombe à -1,0 M€ sous l’effet d’une plus faible croissance et d’une hypothèse de marge brute plus conservatrice.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et conservons notre objectif de cours de 5,50€ sur le titre.
