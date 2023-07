Charwood Energy intègre la 3ème promotion de l’Accélérateur Afrique sous l’égide de Bpifrance et Business France

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce intégrer la 3ème promotion de l’Accélérateur Afrique, programme de soutien pour accélérer le développement et les partenariats de PME – ETI sur le continent africain.

L'Accélérateur Afrique, lancé par Bpifrance en partenariat avec Business France et Team France Export réunit les meilleurs acteurs publics et privés pour accompagner les PME et ETI de la promotion et leur proposer un programme complet axé sur le développement commercial de leur activité en Afrique subsaharienne. Le continent africain constitue un relais de croissance majeur avec une explosion démographique qui prévoit 2 milliards d’habitants à l’horizon 2050, entraînant de nouvelles opportunités de marché pour les entreprises françaises à l’export.