Charwood Energy inaugure le 1er démonstrateur de gazéification industrialisable de France

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, inaugure le 1er démonstrateur de gazéification industrialisable de France, situé à Colpo en Bretagne (Morbihan).

Cet événement a été célébré lors d'une journée portes ouvertes organisée dans le cadre du salon BIO360 Expo, rendez-vous international de référence dédié à la bioéconomie et à la bioénergie, qui s'est tenu à Nantes les 24 et 25 janvier 2024.

À l'occasion de ce salon, une cinquantaine de professionnels, parmi lesquels des industriels et des représentants de collectivités, ont assisté à des démonstrations techniques au sein de ce centre d’innovation.