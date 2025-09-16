Charwood Energy : Chiffre d’affaires semestriel en hausse de +56 % à 3,9 M€, Carnet de commandes sécurisé1 en progression de +127 %

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, publie son chiffre d’affaires pour le 1er semestre de l’exercice 2025.



Au premier semestre 2025, Charwood Energy enregistre un chiffre d’affaires de 3,9 M€ en croissance de +56 % par rapport au premier semestre 2024 poursuivant l’accélération engagée depuis l’exercice 2023.



Le chiffre d’affaires est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.



« Cette forte croissance reflète notre capacité à capter la demande croissante en solutions décarbonées locales. Notre carnet de commandes record et nos premiers contrats long terme en propre posent les bases d’un modèle plus résilient, récurrent, et rentable »

Indique Adrien Haller, Président Directeur Général de Charwood Energy.