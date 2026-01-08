Charwood Energy annonce son calendrier de communication financière 2026

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, informe le marché de ses prochaines dates de publications financières.

•Chiffre d’affaires 2025 : 23 février 2026

•Résultats annuels 2025 : 27 avril 2026

•Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 21 septembre 2026

•Résultats semestriels 2026 : 26 octobre 2026

NB : Toutes les dates de publication annoncées s’entendent après clôture de bourse.

A propos de Charwood Energy

Convaincu que la biomasse est une des clés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, Charwood Energy conçoit, installe et entretient des solutions sur mesure de production d’énergie renouvelable valorisant la biomasse.

Charwood Energy détient un savoir-faire technique riche et maîtrise l’ensemble des technologies de valorisation de la biomasse – chaufferie et réseaux de chaleur, méthanisation et pyrogazéification.

Positionné depuis 2019 sur la technologie prometteuse de la pyrogazéification, Charwood Energy est désormais également engagé dans le développement et l’exploitation d’unités de pyrogazéification détenues en compte propre en vue de produire et de vendre du gaz vert (syngaz), du biochar, des crédits carbones à des clients industriels, au travers de contrats d’approvisionnement signés en direct.