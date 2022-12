Charwood Energy annonce la nomination de Marc-Etienne Mercadier, représentant d’Eiffel Gaz Vert, en tant que nouvel administrateur

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce une modification de sa gouvernance.



Le conseil d’administration du 30 novembre 2022, après avoir pris acte de la démission de Jean-François Vaury, représentant de Johes SAS, pour raison personnelle, a décidé de coopter Marc-Etienne Mercadier, représentant du fonds Eiffel Gaz Vert, actionnaire de la Société, en qualité d'administrateur pour la durée du mandat de Jean-François Vaury restant à courir (soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022).



Adrien Haller, Président-directeur général et fondateur de Charwood Energy, déclare : « je me réjouis de l’arrivée de Marc-Etienne au sein du Conseil d’Administration qui va nous permettre de bénéficier de sa solide expérience dans le financement de la transition énergétique. Je remercie par ailleurs chaleureusement Jean-François pour son soutien durant toutes ces années et pour sa contribution décisive à notre développement »