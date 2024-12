Charwood Energy annonce la nomination de Eric Fossard au poste de Directeur Général Délégué

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la nomination de Eric Fossard au poste de Directeur Général Délégué du Groupe.

Cumulant 15 ans d’expérience dans l’entrepreneuriat autour de l’innovation et de la biomasse, Eric est fortement sensibilisé aux enjeux de développement durable et pilote le déploiement de la stratégie du Groupe et de l’ensemble des filiales en ce sens.

Dès 2019, dans le cadre de son activité de conseil en tant qu’indépendant, il accompagne ponctuellement Charwood Energy, notamment sur les appels d’offres CRE pour lesquels le Groupe a été Lauréat et sur de grands projets.

En mars 2024, Eric rejoint le Groupe en tant que Directeur du Développement Grands Projets. Il y pilote le développement de projets de gazéification du Groupe, de la coordination au pilotage opérationnel. Il travaille notamment au développement de la technologie de pyrolyse et de la station d’essai de Charwood Innovation. Depuis juillet 2024, il exerce la fonction de Directeur Général Délégué supervisant le pilotage global du Groupe.