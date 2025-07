Charwood Energy annonce la nomination d'un nouvel administrateur indépendant à son Conseil d’administration

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la nomination de Steve Levy en qualité de nouvel administrateur indépendant au sein de son Conseil d’administration, avec effet au 30 juin 2025.



Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans la finance, Steve Levy a exercé des fonctions de conseil en fusions-acquisitions, d’investisseur et de dirigeant. Il a notamment dirigé les activités de marchés de capitaux de la banque d’affaires américaine Stifel à Paris, accompagnant de nombreuses entreprises dans leurs opérations de financement et leur développement stratégique.

Il est aujourd’hui Président et fondateur de i5AC, une société de conseil et d’investissement active dans plusieurs secteurs innovants, notamment l’énergie, l’industrie, les technologies et le commerce international.

Sa nomination s’inscrit dans la volonté de Charwood Energy de renforcer son expertise stratégique et financière, afin d’accompagner sa croissance et de structurer ses ressources au service de ses ambitions.