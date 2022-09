Charwood Energy accélère la transition énergétique des territoires avec la signature de 3 nouveaux contrats représentant plus de 2 millions d’euros

Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce la signature de 3 nouveaux contrats portant sur la réalisation de deux chaufferies biomasse et une unité d’hygiénisation, pour un montant total de plus de 2 millions d’euros, facturables et livrables en 2022 et 2023.



Fort de son savoir-faire dans la conception et l’installation de solutions énergétiques à base de biomasse, Charwood Energy a remporté 3 projets respectivement dans l’Orne, la Sarthe et le Finistère, pour le compte de clients tiers – des projets qui illustrent la capacité de la Société à répondre aux besoins aussi bien des entreprises que des collectivités, en matière de transition et d’autonomie énergétique, en particulier dans le contexte actuel d’envolée des prix de l’énergie et du gaz.



Adrien Haller, fondateur et Président Directeur Général de Charwood Energy déclare : « Ces succès confirment à nouveau la pertinence de la stratégie historique de Charwood Energy visant à fournir des centrales clés en main produisant chaleur, électricité et gaz verts à partir de biomasse au plus grand nombre. Au-delà de la crise énergétique actuelle, Charwood Energy se positionne comme un acteur de premier plan des énergies décarbonées permettant aux exploitants agricoles, aux industries et aux collectivités territoriales de réussir leur transition énergétique. »