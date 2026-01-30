 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Charter Communications en hausse grâce à un bénéfice plus important au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fournisseur de services à large bande et de télévision par câble Charter Communications

CHTR.O augmentent de 8,36% à 207,53 $ avant le marché

** CHTR annonce un bénéfice par action de 10,34 $ au quatrième trimestre, contre 10,10 $ il y a un an

** Les dépenses d'investissement pour l'année fiscale 2026 devraient s'élever à environ 11,4 milliards de dollars

** Spectrum prévoit d'achever l'initiative d'évolution du réseau en 2027

** Le nombre total de lignes mobiles a augmenté de 428 000 et le nombre total de clients Internet a diminué de 119 000

** Début 2026, Spectrum lancera son produit Invincible WiFi

** L'action a chuté de 39,1 % en 2025

Valeurs associées

CHARTER COMM RG-A
191,5200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank