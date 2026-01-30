Charter Communications en hausse grâce à un bénéfice plus important au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fournisseur de services à large bande et de télévision par câble Charter Communications

CHTR.O augmentent de 8,36% à 207,53 $ avant le marché

** CHTR annonce un bénéfice par action de 10,34 $ au quatrième trimestre, contre 10,10 $ il y a un an

** Les dépenses d'investissement pour l'année fiscale 2026 devraient s'élever à environ 11,4 milliards de dollars

** Spectrum prévoit d'achever l'initiative d'évolution du réseau en 2027

** Le nombre total de lignes mobiles a augmenté de 428 000 et le nombre total de clients Internet a diminué de 119 000

** Début 2026, Spectrum lancera son produit Invincible WiFi

** L'action a chuté de 39,1 % en 2025