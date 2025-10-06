Chart Industries soutient la vente à Baker Hughes pour 13,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chart Industries GTLS.N a déclaré lundi que ses actionnaires ont voté en faveur de l'acquisition de la société par Baker Hughes BKR.O .

En juillet , Baker Hughes a déclaré qu'elle achèterait Chart Industries dans le cadre d'une transaction de 13,6 milliards de dollars en espèces, y compris la dette, dépassant une offre de fusion précédemment convenue que Chart avait conclue avec son rival Flowserve FLS.N .

Chart a déclaré que les actionnaires recevront 210,00 $ en espèces par action ordinaire à la finalisation de la transaction d'ici le milieu de l'année 2026.