Charles Schwab recule alors que son chiffre d'affaires du troisième trimestre s'avère inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action de la société de services financiers et de courtage Charles Schwab SCHW.N recule de 2,6 % à 94,34 dollars

** La société annonce un chiffre d'affaires de 7,17 milliards de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 7,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du troisième trimestre s'élève à 1,69 $, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,66 $

** Sur 25 courtiers, 19 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, 5 “conserver” et 1 “vendre”; l'objectif de cours médian s'établit à 125,44 dollars

** Le titre se négocie à 12,40 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, soit un niveau supérieur à la médiane du secteur de 10,92

** Compte tenu de l'évolution de la séance, SCHW affiche une baisse de plus de 5 % depuis le début de l'année