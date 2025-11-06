Charles Schwab conclut un accord de 660 millions de dollars pour la plateforme d'actions privées Forge Global

Le géant des services financiers Charles Schwab SCHW.N a déclaré jeudi qu'il avait accepté d'acheter Forge Global FRGE.N , une plateforme d'échange d'actions de sociétés pré-introduction en bourse, dans le cadre d'une transaction évaluée à 660 millions de dollars.