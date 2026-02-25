Charles River revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en vendant des actifs peu performants

Le développeur de médicaments à façon Charles River Laboratories CRL.N a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 mercredi, après avoir annoncé la vente de certains actifs peu performants à son homologue IQVIA IQV.N et à la société de capital-investissement GI Partners.

La société avait dévoilé des plans de cession d'actifs sous-performants en novembre , sans nommer les acheteurs.

Ces ventes interviennent à un moment où la société mise sur une amélioration de la demande pour ses services, car elle voit plus de propositions et moins d'annulations de la part des fabricants de médicaments, après que les négociations sur les prix des médicaments du gouvernement américain ont pesé sur l'activité. Les clients du secteur de la biotechnologie constatent également une augmentation des financements depuis 2025, après la crise qui a suivi la pandémie.

La société vendra certains actifs européens de son activité de découverte de médicaments à IQVIA pour un montant d'environ 145 millions de dollars, y compris des paiements supplémentaires potentiels pouvant atteindre 10 millions de dollars.

Ces actifs ont généré 144 millions de dollars de revenus en 2025 et comprennent cinq sites européens.

IQVIA a déclaré que l'acquisition, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre, élargira ses capacités de découverte de médicaments de bout en bout, en ajoutant de nouvelles méthodologies d'approche et une plateforme d'IA pour les petites molécules afin d'accélérer les programmes de découverte et de répondre à la demande croissante de méthodes de recherche non animales.

Charles River vendra également ses unités de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) et de solutions cellulaires, qui ont généré ensemble 143 millions de dollars de revenus en 2025, à GI Partners pour une contrepartie dépendant principalement des performances futures.

L'activité CDMO fournit des services liés à la production de thérapies cellulaires génétiquement modifiées et de types de thérapies géniques, tandis que les solutions cellulaires fournissent des matériaux cellulaires d'origine humaine utilisés dans le développement et la production de thérapies cellulaires.

Charles River a déclaré que ces mesures, visant à se concentrer sur des activités présentant une plus grande synergie avec son portefeuille de base, réduiraient le chiffre d'affaires déclaré pour 2026 d'un peu plus de 200 millions de dollars, mais augmenteraient la marge d'exploitation ajustée d'au moins 100 points de base.

La société s'attend désormais à un bénéfice par action ajusté de 10,80 à 11,30 dollars en 2026, soit une augmentation de 10 cents aux extrémités inférieure et supérieure par rapport à sa fourchette précédente.