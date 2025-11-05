Charles River revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la stabilisation de la demande dans le secteur des biotechnologies

Charles River Laboratories CRL.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices annuels après avoir publié des résultats solides au troisième trimestre, grâce à la stabilisation de la demande de services de découverte et de développement de médicaments de la part de clients du secteur de la biotechnologie.

"La demande pour notre vaste portefeuille de produits et de services de recherche et de fabrication à un stade précoce reste stable", a déclaré le directeur général James Foster.

"Nous pensons que des signaux positifs commencent à émerger, indiquant que l'industrie pourrait être sur la voie de la reprise; cependant, une amélioration soutenue de nos activités prendra du temps", a-t-il ajouté.

Au cours des deux dernières années, les sociétés de recherche sous contrat ont été confrontées à une réduction des dépenses de la part de leurs clients du secteur de la biotechnologie. La pénurie de financement, qui devrait s'améliorer cette année, pourrait se prolonger en raison de l'incertitude politique de l'administration Trump.

La société basée dans le Massachusetts a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 à une fourchette de 10,10 à 10,30 dollars par action, contre 9,90 à 10,30 dollars par action précédemment.

Charles River s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires annuel diminue de 0,5 % à 1,5 %, contre une baisse de 0,5 % à 2,5 % prévue précédemment.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars pour le trimestre clos le 27 septembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 990,8 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Charles River, qui possède également une activité de fabrication sous contrat, a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,43 dollars par action sur une base ajustée, contre des estimations de 2,34 dollars par action.