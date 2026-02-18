Charles River prévoit un bénéfice en hausse pour 2026 grâce à l'augmentation de la demande de services de développement de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur de médicaments à façon Charles River Laboratories CRL.N a prévu mercredi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, pariant sur une amélioration de la demande de ses services de découverte et de développement de médicaments de la part de ses clients du secteur des biotechnologies.

La société basée à Wilmington, dans le Massachusetts, prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté compris entre 10,70 et 11,20 dollars par action, en avance à mi-parcours par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 10,88 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a constaté une augmentation des propositions de la part des fabricants de médicaments et des sociétés de biotechnologie, tandis que les annulations diminuaient. Les commandes annulées par les clients faisaient suite au programme de négociation des prix des médicaments du gouvernement américain.

"Les réservations nettes au quatrième trimestre... démontrent la stabilisation de l'environnement de la demande biopharmaceutique", a déclaré le directeur général James Foster, ajoutant que "nous sommes prudemment optimistes quant à la poursuite des tendances positives de la demande en 2026."

La société avait annoncé le mois dernier que James Foster prendrait sa retraite en mai et céderait la place à la directrice de l'exploitation, Birgit Girshick.

Par ailleurs, mercredi, elle a également nommé Glenn Coleman au poste de directeur financier, succédant à Michael Knell, directeur financier par intérim, et a indiqué que Kerry Dailey occuperait le poste nouvellement créé de directeur juridique.

Le chiffre d'affaires de Charles River au quatrième trimestre s'est élevé à 994,2 millions de dollars, dépassant les estimations moyennes des analystes qui étaient de 987 millions de dollars.

Cependant, la société a déclaré que son chiffre d'affaires trimestriel a été affecté par la baisse du volume des ventes de services de découverte de médicaments et de services d'évaluation de la sécurité réglementée par rapport à l'année précédente.

La société s'attend à ce que la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 soit au moins stable ou en hausse de 1,5 %.

Charles River a affiché un bénéfice trimestriel ajusté par action de 2,39 $, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,34 $.