Charles River prévoit de vendre des actifs sous-performants et d'intensifier la réduction des coûts

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails sur le plan de désinvestissement)

Le développeur de médicaments à façon Charles River Laboratories CRL.N a annoncé mercredi son intention de vendre certains actifs sous-performants ou non essentiels et d'intensifier les mesures de réduction des coûts dans le cadre de ses derniers efforts pour augmenter ses bénéfices.

Ces mesures ont été prises après que la société a relevé son objectif de bénéfice annuel et à la suite d'un examen lancé par le conseil d'administration en mai.

Les cessions, qui représentent environ 7 % du chiffre d'affaires estimé pour 2025, devraient ajouter au moins 30 cents au bénéfice ajusté par action de la société chaque année. L'entreprise n'a pas révélé quelles étaient les activités à vendre.

Charles River a également déclaré qu'elle générerait 70 millions de dollars supplémentaires d'économies annuelles d'ici 2026 grâce à l'amélioration des processus, aux synergies d'approvisionnement et à la mise en œuvre d'un modèle de services commerciaux mondiaux.

Ces économies s'ajoutent aux 225 millions de dollars d'avantages liés à la restructuration déjà en cours.

L'entreprise a également affiché de solides résultats au troisième trimestre, grâce à une demande stable de ses services de découverte et de développement de médicaments de la part de ses clients du secteur de la biotechnologie.

"La demande pour notre vaste portefeuille de produits et de services de recherche et de fabrication à un stade précoce reste stable", a déclaré James Foster, directeur général de l'entreprise.

"Nous pensons que des signaux positifs commencent à émerger, indiquant que l'industrie pourrait être sur la voie de la reprise; cependant, une amélioration soutenue de nos activités prendra du temps", a-t-il ajouté.

Au cours des deux dernières années, les sociétés de recherche sous contrat ont été confrontées à une réduction des dépenses de la part de leurs clients du secteur de la biotechnologie. La pénurie de financement, qui devrait s'améliorer cette année, pourrait se prolonger en raison de l'incertitude politique de l'administration Trump.

La société basée dans le Massachusetts a relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 à une fourchette de 10,10 à 10,30 dollars par action, contre 9,90 à 10,30 dollars par action précédemment.

Charles River, qui a également une activité de fabrication à façon, a déclaré un bénéfice trimestriel de 2,43 dollars par action sur une base ajustée, contre des estimations de 2,34 dollars par action.