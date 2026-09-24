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Charles River en hausse après la mise à jour de ses prévisions pour 2026 et la publication de ses objectifs à long terme
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action de Charles River Laboratories

CRL.N , société spécialisée dans le développement de médicaments à façon, progresse de 6,1 % à 294,16 dollars

** La société prévoit pour 2026 une croissance organique de son chiffre d’affaires et un BPA ajusté situés dans le haut de ses prévisions antérieures, respectivement comprises entre 0% et 1% et entre 11,15 $ et 11,45 $, en raison d’une demande toujours favorable de la part de ses clients des secteurs biotechnologique et pharmaceutique

** Elle vise une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 5% et 7% et une croissance à deux chiffres (faible) du bénéfice par action ajusté de 2027 à 2030

** La société prévoit que la marge d’exploitation ajustée passera à environ 24% d’ici 2030, contre une prévision comprise entre 21% et 21,3% en 2026

** CRL prévoit de réaliser plus de 300 millions de dollars d’économies entre 2027 et 2030 en simplifiant ses opérations et en recourant davantage à l’automatisation et aux outils numériques

** Evercore ISI estime que l’objectif de croissance du chiffre d’affaires de 5% à 7% est supérieur aux attentes et "tout à fait réalisable" dans des conditions de marché normales, mais que l’objectif de marge pour 2030 pourrait "en surprendre plus d’un" malgré le plan d’économies de 300 millions de dollars

** En tenant compte de l'évolution de la séance, CRL affiche une hausse de 47,7% depuis le début de l'année

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CHARLES RIV LAB
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