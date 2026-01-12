Charles River achète un fournisseur de singes basé au Cambodge pour 510 millions de dollars

Charles River Laboratories CRL.N a déclaré lundi qu'il achèterait l'un de ses principaux fournisseurs de primates non humains pour environ 510 millions de dollars, l'entreprise de recherche sous contrat cherchant à mieux contrôler l'approvisionnement des animaux utilisés dans les tests de sécurité des médicaments.

L'acquisition de K.F. (Cambodia) Ltd, qui a fourni environ 30 % des primates non humains utilisés par l'unité de découverte de médicaments et d'évaluation de la sécurité de la société au cours des deux dernières années, permettra également de réduire les coûts, a déclaré Charles River.

En 2023, le chercheur sous contrat avait suspendu l'expédition de PSN du Cambodge , car le ministère de la Justice et le U.S. Fish and Wildlife Service enquêtaient sur la contrebande de macaques à longue queue sauvages vers les États-Unis.

"La propriété prévue de K.F. permettra une meilleure surveillance et un meilleur contrôle opérationnel d'une source d'approvisionnement clé, y compris une concentration continue sur la biosécurité, la conformité réglementaire et les pratiques d'audit", a déclaré Charles River.

En incluant Noveprim, le fournisseur de PSN de Charles River à l'île Maurice, l'opération lui permettra de posséder et de s'approvisionner en interne pour la plupart de ses futurs besoins annuels en PSN pour la DSA, a ajouté l'entreprise.

L'accord devrait être conclu au début du premier trimestre 2026.