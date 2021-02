Charles Lacroix est nommé directeur général de Chahine Capital

(NEWSManagers.com) - Charles Lacroix est nommé directeur général de la société de gestion Chahine Capital, spécialiste de la gestion quantitative Momentum actions. Il prend la succession de François Garcin, qui occupait ce poste depuis 2007 et fait valoir ses droits à la retraite tout en demeurant administrateur de la société.

Charles Lacroix était depuis plus de 6 ans directeur du développement et membre du comité d' investissement du Pôle " Architecture Ouverte et Solutions d' Investissement " de Rothschild & Co Asset Management Europe.

Auparavant, il a exercé les fonctions de Product Specialist chez Natixis Asset Management (2003-2007),puis a été durantprès de 7 ans Directeur du développement pour les zones France et Asie de Amundi Alternative Investments (groupe Crédit Agricole) avant de rejoindre Rothschild & Co Asset Management Europe en 2014