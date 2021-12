Charles Dupont rejoint Investindustrial

(NEWSManagers.com) - Charles Dupont, l'ancien expert et responsable en investissements en infrastructures de Schroders, un secteur en pleine expansion, et qui avait quitté la société de gestion britannique à la fin de l'année dernière vient de rejoindre Investindustrial. Cette dernière est surtout connue pour être spécialisée dans les investissement de private equity à destination des PME. Chez Investindustrial, Charles Dupont aura le poste de senior principal et responsable pour le marché français. Le communiqué ne précise pas cependant si cette arrivée s'accompagne de l'ouverture d'un bureau en France pour Investindustrial ou du lancement d'une activité d'infrastructures. Interrogée, la société indique que Charles Dupont pourrait participer et piloter des projets infrastructures selon les opportunités.

Investindustrial précise surtout que Charles Dupont sera basé entre Paris et Londres avec pour rôle de sourcer et de réaliser les investissements des fonds en France et en Belgique. Ces deux marchés " sont un marché important pour Investindustrial " , assure le communiqué. Ils représentent actuellement environ 11% des ventes consolidées des sociétés du portefeuille.

Depuis sa création, Investindustrial a investi dans deux entreprises " plateforme " en France, a réalisé huit investissements complémentaires, et cédé cinq entreprises du portefeuille à des acheteurs français, générant un milliard d'euros de plus-values.

Par exemple, Investindustrial est actionnaire de Benvic en Isère dans le secteur de la chimie de spécialité, et a acquis les deux entreprises françaises CCP et PCCR au travers de Polynt-Reichhold, leader mondial des matériaux composites récemment cédé.

Charles Dupont est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale d'Administration. Il parle anglais, français et allemand. Il a débuté sa carrière en tant que directeur commercial chez Bouygues Construction, puis a dirigé la division internationale et le développement France du groupe Saur, société française de distribution d'eau et d'assainissement. En 2007, il a rejoint Antin Infrastructure en tant que partner et, au cours de la dernière décennie, il a créé et occupé les postes de responsable mondial du financement des infrastructures du groupe Axa puis de Schroders.

Investindustrial revendique 11 milliards de capitaux levés depuis sa création en Italie en 1990. Elle a créé des structures au Royaume-Uni et au Luxembourg.