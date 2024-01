Chargeurs : son conseil d'administration favorable à l'OPA

(AOF) - Suite au projet d’offre publique d’achat volontaire sans intention de retrait de cote, déposé le 14 décembre 2023 par Colombus Holding et Colombus holding 2 sur le capital de Chargeurs, le conseil d’administration a constitué un comité ad hoc, majoritairement composé d’administrateurs indépendants afin de préparer un avis motivé sur le projet d’offre. Sur proposition du comité ad hoc, le conseil d’administration a désigné le cabinet Didier Kling Expertise & Conseil (expert indépendant) qui aura pour mission d’émettre un rapport sur les conditions financières de l’offre.

A l'issue d'une analyse détaillée, l'expert indépendant a conclu que "le prix d'offre de 12 euros est équitable d'un point de vue financier pour l'ensemble des détenteurs de titres Chargeurs".

Le conseil d'administration de Chargeurs a, à l'unanimité, adopté la proposition du comité ad hoc et rendu un avis motivé. Il prend acte de "l'intention des initiateurs de ne pas procéder à un retrait de cote et de laisser l'entreprise cotée avec un flottant significatif".

Il relève aussi que les conditions financières de l'offre sont équitables pour les actionnaires de la société. Il conclut que l'offre est conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés.

