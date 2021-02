CHARGEURS - Résultats Annuels 2020 - Une performance remarquable : ROPA en hausse de 91,5 % par rapport à 2019

Après des résultats 2020 records, le Groupe se fixe un objectif de 150 m€ de ROPA à l'horizon 2025



Un portefeuille d'actifs performant, renforcé et diversifié

o Très bonne performance d'ensemble des activités traditionnelles

o Renforcement de Chargeurs Museum Solutions, devenu leader mondial de la construction de musées

o Diversification des activités avec l'essor de Chargeurs Healthcare Solutions, champion des produits à vocation sanitaire haut de gamme



Des résultats 2020 records

o Chiffre d'affaires annuel de 822 M€, en croissance organique de 27,5 %

o ROPA au plus haut historique à 79,3 M€ - Taux de marge du résultat opérationnel à 9,6 %

o Résultat net part du Groupe à 41 M€, en hausse de 171,5 %



Un plan Leap Forward ambitieux et réaliste, avec les objectifs suivants à l'horizon 2025 :

o Un ROPA de 150 M€, dont 100 M€ liés à la révélation de la « performance embarquée » des métiers et 50 M€ liés à la poursuite de la stratégie de croissance externe

o Le maintien d'un levier d'endettement faible