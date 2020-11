CHARGEURS - Promotion et Nomination : Chargeurs renforce sa direction exécutive

Pour accompagner son changement d'échelle et la mise en place de son programme stratégique Leap Forward 2025, qui sera dévoilé en février prochain, le groupe Chargeurs procède aux nomination et promotion suivantes :



- Gustave Gauquelin rejoint le groupe Chargeurs à compter du 1er octobre comme Directeur de la Performance Globale. Il deviendra Directeur Général Délégué aux Opérations à compter du 1er janvier 2021.

- Audrey Petit est promue Directrice Déléguée à la Présidence, chargée de la Stratégie et de la Diversification Groupe.