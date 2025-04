Chargeurs: prise de contrôle de Lord Cultural Resources information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Chargeurs fait part de l'acquisition par sa filiale Museum Studio du contrôle de Lord Cultural Resources, présenté comme une 'référence mondiale en planification culturelle', avec une prise de participation majoritaire de 51%.



Avec cinq bureaux mondiaux et plus de 2.900 projets réalisés sur cinq continents, Lord Cultural Resources accompagne ses clients pour définir et créer des destinations culturelles, grâce à des études ou une programmation architecturale et fonctionnelle ciblée.



En l'intégrant à son portefeuille, Museum Studio 'consolide son expertise

d'accompagnement des musées, institutions culturelles et gouvernements pour réaliser leurs aspirations culturelles dès les premières étapes de tout projet'.





Valeurs associées CHARGEURS 10,5000 EUR Euronext Paris -0,94%