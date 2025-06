Chargeurs: option de paiement du dividende en actions information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Rappelant que son AG du 9 avril a approuvé un dividende de 0,13 euro par action au titre de l'année passée, Chargeurs indique que la période d'option pour le paiement du dividende en actions se déroulera du 25 juin au 9 juillet inclus.



Le nombre maximal d'actions nouvelles susceptibles d'être émises au titre du paiement du dividende en actions est de 302.929 actions, représentant au plus 1,2% du capital du groupe, et leur prix d'émission est fixé à 10,34 euros.



Les actions ordinaires Compagnie Chargeurs Invest ainsi nouvellement émises seront livrées le 15 juillet, de même que le paiement en numéraire pour les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option à l'expiration du délai fixé au 9 juillet.





