Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chargeurs: nouveau flagship store pour Swaine information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - Chargeurs fait part de l'inauguration à Londres du nouveau flagship store mondial de Swaine, marque d'accessoires durables pour la personne, la maison et l'art de vivre, dont les comptes seront consolidés au sein du groupe à compter du 1er janvier prochain.



The Swaine House, implantée au 127 New Bond Street, réunit des espaces commerciaux dédiés aux accessoires en cuir, à la chapellerie et aux parapluies, ainsi qu'une zone de service 'sur mesure' répondant aux demandes spéciales et pièces précieuses.



Fournisseur de la famille royale britannique depuis 1750, ainsi que de Harrison Ford pour le nouvel opus de la saga Indiana Jones, Swaine accélère son développement au Japon en rejoignant en août prochain l'enseigne Isetan Shinjuku.





Valeurs associées CHARGEURS Euronext Paris -0.37%