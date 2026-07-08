Chargeurs Invest veut redistribuer le produit de la cession de Novacel, le titre s'envole

Le groupe souhaite remplacer le dividende exceptionnel initialement envisagé par une offre publique de rachat d'actions (OPRA), afin d'offrir une meilleure liquidité aux actionnaires et de tenir compte de la décote du titre en Bourse. L'annonce a été saluée par le marché, le prix proposé de 14 euros représentant une prime importante sur le dernier cours de Bourse et réduisant une partie de la décote dont souffrait le titre.

Le titre Chargeurs Invest s'envole de 28% après que la société a annoncé privilégier une offre publique de rachat d'actions (OPRA) plutôt qu'un dividende exceptionnel pour redistribuer 36,25 MEUR issus de la cession de Novacel. Le conseil d'administration estime que ce mécanisme est plus adapté en raison de la faible liquidité du titre et de sa décote par rapport au dernier actif net réévalué (ANR), établi à 24,2 EUR par action.

L'OPRA serait proposée à 14 EUR par action, pour un montant total de 36,25 MEUR, sous réserve des conclusions d'une expertise indépendante. L'opération, qui pourrait porter sur plus de 10% du capital, reste conditionnée à l'accord de certains partenaires financiers et à l'approbation des actionnaires en assemblée générale.

Si ces autorisations sont obtenues, l'OPRA pourrait être lancée au plus tard au 1er trimestre 2027. Colombus Holding 1 et 2 apporterait ses titres au prorata de sa participation afin d'éviter tout effet relutif en faveur de l'actionnaire de contrôle.

Pour All Invest, cette opération constitue une utilisation plus pertinente du produit de cession compte tenu de la très faible liquidité du titre et de sa forte décote sur l'ANR. "Face à la faible liquidité du cours et à la décote du cours par rapport à l'ANR (-70% vs 24,2 EUR/action), le conseil d'administration privilégie désormais un retour à l'actionnaire via une OPRA au prix de 14EUR/action", soulignent les analystes qui rappellent que la dernière OPA s'est réalisée au cours de 12 EUR/action. L'OPRA devrait être réalisée au plus tard au cours du 1er trimestre 2027.

Les holdings de contrôle détenues par le PDG M. Fribourg (Colombus Holding 1 et 2), apporteraient leurs titres à proportion de leur détention au capital afin de conserver une participation identique, évitant ainsi un effet dilutif et relutif. Ce dernier détient 64,2% du capital.