Chargeurs Invest : Carla Bruni-Sarkozy entre au conseil d’administration

(AOF) - Le conseil d’administration de Compagnie Chargeurs Invest a décidé de nommer par cooptation madame Carla Bruni-Sarkozy en qualité d’administratrice, en remplacement de Nicolas Urbain, démissionnaire. " Son expérience internationale, sa connaissance fine du marché du luxe et son leadership reconnu renforceront l’expertise et la diversité du conseil " explique la holding internationale diversifiée.

Suite à cette nomination, le conseil d'administration du groupe est composé de 7 membres, dont 4 femmes, et d'un censeur. Le groupe précise qu'il sera proposé, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, la transformation du mandat de censeur de Pierre Rambaldi en mandat d'administrateur. Le conseil d'administration sera alors composé de 50 % d'hommes et de femmes.

Pour accompagner sa stratégie, Compagnie Chargeurs Invest a procédé à plusieurs promotions et/ou nominations depuis le début de l'année 2025. Olivier Buquen, jusqu'alors directeur général adjoint chargé des affaires financières et de la performance, et membre du comité de direction depuis 2016, est promu directeur général adjoint chargé du développement stratégique. Il reste par ailleurs président non-exécutif de Novacel.

Jérôme Angin, promu directeur financier groupe début 2024, succède à Olivier Buquen dans le pilotage de l'ensemble des activités financières du groupe. Membre du comité de direction, il supervisera l'ensemble des affaires financières du groupe, en ce compris les activités de financements et de mise en oeuvre des réinvestissements.

Frédérique Poulain de l'Etoille est promue directrice du pilotage et de la supervision auprès de la présidence du groupe à laquelle elle est directement rattachée. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle pilotera les activités d'audit interne et d'inspection groupe, de fusions & acquisition, ainsi que la direction fiscale.

Pierre André Montjovet, a été nommé directeur M&A en date du 1er juillet 2025. Il affiche plus de 20 ans d'expérience internationale en stratégie d'entreprise et en fusions-acquisitions. Depuis 2022, Pierre André Montjovet était managing partner et co-fondateur de SIB Partners, cabinet de conseil en M&A et family office dédié aux familles entrepreneuriales.

